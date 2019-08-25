2019-08-25T16:39:50+03:00
Происшествия

В Москве таксист выстрелил в глаз своему пассажиру

Пострадавший был госпитализирован, а его обидчик попытался скрыться с места преступления
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Какое именно травматическое оружие использовал стрелок, пока неизвестноКакое именно травматическое оружие использовал стрелок, пока неизвестноФото: Иван ВИСЛОВ
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Полиция задержала водителя такси, который выстрелил в глаз одному из своих пассажиров в Москве. Об этом сообщил источник "КП" в правоохранительных органах.

Все произошло в ночь с пятницы на субботу, 24 августа. В экстренные службы поступило сообщение о том, что по адресу Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44 слышна стрельба. Прибывшие на место ЧП правоохранители обнаружили безработного мужчину 1990 года рождения с огнестрельным ранением правого глаза, ушибом головного мозга и серьезным кровоизлиянием. Медики "скорой помощи" доставили пострадавшего в больницу, а полицейские приступили к поискам стрелка.

Задержать нападавшего удалось благодаря кадрам с камер видеонаблюдения. Преступником оказался 29-летний таксист. Мужчину задержали вечером того же дня в Подольске. Следствие выяснило, что именно он, находясь за рулем автомобиля Skoda Octavia выстрелил в пассажира из-за личных неприязненных отношений. Тип травматического оружия пока не установлен.

На месте происшествия были изъяты фрагмент резиновой пули и блок видеорегистратора. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия".

Сайт kp.ru писал, что месяцем ранее похожая ситуация произошла в Кемерове. Правда, за оружие взялся не водитель такси, а пассажир. Обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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