Патриарх Кирилл объяснил, зачем подставлять другую щеку после удара

СЕГОДНЯ 17:56 2019-08-25T18:34:08+03:00

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Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что пацифисты неверно истолковывают фразу из Евангелие, согласно которой после первого удара стоит подставить другую щеку.

По мнению епископа, если ограничиваться лишь этими словами, то смысл может быть искажен, поэтому стоит обратиться также первому посланию апостола Павла к коринфянам, в котором содержится правильное толкование.

"Чтобы остановить зло, не надо отвечать злом на зло. Но и подчиняться злу никогда не нужно. Менее всего мы готовы ответить на зло так, как учит нас апостол Павел: "если злословят нас – благословляем, если гонят нас – мы терпим", но мы никогда со злом не соглашаемся и в этой позиции – великое противление злу", - пояснил глава РПЦ.

Он также добавил, что если не найдется никого, кто будет готов на зло ответить добром, то и "надежды на спасение" тоже не будет, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что ранее Патриарх Кирилл предостерег народы Руси от ложной идеологии и призвал сохранять связь с историей святых.

ИСТОЧНИК KP.RU