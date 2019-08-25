Памятник украинским военным под Житомиром облили красной краской

СЕГОДНЯ 21:09 2019-08-25T21:36:10+03:00

Скульптура Божьей Матери были установлена всего несколько дней назад

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В Житомирской области облили красной краской памятник, установленный в честь участников силовой операции в Донбассе.

По задумке авторов, скульптура Божьей Матери должна восприниматься как оберег украинских военных. Ее установили в поселке Озорное всего несколько дней назад во время празднования Дня национального флага.

"Вчера священным водой, сегодня красной краской - отношение отдельных "патриотов" к военным в военном городке Озерное. Борьба продолжается!", - написала глава управления культуры и туризма Житомирской области Татьяна Парфентиева у себя на странице в Facebook.

Представитель Главного управления Нацполиции по региону Алла Ващенко рассказала изданию "Житомир.info", что по факту случившегося начато досудебное расследование по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

ИСТОЧНИК KP.RU