Памятник украинским военным под Житомиром облили красной краской
В Житомирской области облили красной краской памятник, установленный в честь участников силовой операции в Донбассе.
По задумке авторов, скульптура Божьей Матери должна восприниматься как оберег украинских военных. Ее установили в поселке Озорное всего несколько дней назад во время празднования Дня национального флага.
"Вчера священным водой, сегодня красной краской - отношение отдельных "патриотов" к военным в военном городке Озерное. Борьба продолжается!", - написала глава управления культуры и туризма Житомирской области Татьяна Парфентиева у себя на странице в Facebook.
Представитель Главного управления Нацполиции по региону Алла Ващенко рассказала изданию "Житомир.info", что по факту случившегося начато досудебное расследование по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
ИСТОЧНИК KP.RU
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