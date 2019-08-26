Более 60 процентов налоговых льгот признаны неэффективными

СЕГОДНЯ 07:53 2019-08-26T07:53:01+03:00

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В Минфине посчитали и пришли к выводу, что 66 процентов налоговых льгот для бизнеса неэффективны. Положительную динамику показали только 34 процента преференций.

В будущем эти выводу будут учтены в построении межбюджетных отношений, не исключено, что неэффективные будут постепенно исключаться и к 2021 году объем льгот сократиться на 35 процентов, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU