Более 60 процентов налоговых льгот признаны неэффективными
Минфин впервые оценил послабления для бизнеса
Минфин признал неэффективным ряд налоговых льготФото: Анастасия Осипова
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В Минфине посчитали и пришли к выводу, что 66 процентов налоговых льгот для бизнеса неэффективны. Положительную динамику показали только 34 процента преференций.
В будущем эти выводу будут учтены в построении межбюджетных отношений, не исключено, что неэффективные будут постепенно исключаться и к 2021 году объем льгот сократиться на 35 процентов, пишет газета «Известия».
ИСТОЧНИК KP.RU