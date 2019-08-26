Умер Тим Белл, британский политтехнолог Ельцина и Маргарет Тэтчер
Умер британский политтехнолог Тим Белл. Ему было 77 лет. За свою карьеру он успел поработать со многими политиками, но самыми успешными избирательными кампаниями стали те, которые он разработал для премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Лорд Белл дружил с ней до самой ее смерти. Именно он в апреле 2013 года сообщил, что ее не стало.
Лорд Тим Белл также работал с бывшим президентом России Борисом Ельциным. Как правило, его клиентами становились политики, чей имидж нуждался в серьезной информационной поддержке. В послужном списке Белла также: Александр Лукашенко, Аугусто Пиночет, Борис Березовский и саудовские короли.
О смерти Белла сообщила его семья. Политтехнолога не стало в воскресенье, 25 августа. Как пишет газета Financial Times, он умер после непродолжительной болезни.
ИСТОЧНИК KP.RU