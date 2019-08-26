Умер Тим Белл, британский политтехнолог Ельцина и Маргарет Тэтчер

СЕГОДНЯ 23:35 2019-08-26T23:35:30+03:00

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Умер британский политтехнолог Тим Белл. Ему было 77 лет. За свою карьеру он успел поработать со многими политиками, но самыми успешными избирательными кампаниями стали те, которые он разработал для премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Лорд Белл дружил с ней до самой ее смерти. Именно он в апреле 2013 года сообщил, что ее не стало.

Лорд Тим Белл также работал с бывшим президентом России Борисом Ельциным. Как правило, его клиентами становились политики, чей имидж нуждался в серьезной информационной поддержке. В послужном списке Белла также: Александр Лукашенко, Аугусто Пиночет, Борис Березовский и саудовские короли.

О смерти Белла сообщила его семья. Политтехнолога не стало в воскресенье, 25 августа. Как пишет газета Financial Times, он умер после непродолжительной болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU