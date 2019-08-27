2019-08-27T04:07:31+03:00
Общество

Шереметьево сократит количество голосовых сообщений

По мнению руководства аэровокзала, это создаст более комфортные условиях для пассажиров и сотрудников
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Шереметьево сократит количество голосовых сообщенийШереметьево сократит количество голосовых сообщенийФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Руководство аэропорта Шереметьево задумалось о сокращении количество голосовых сообщений. По их мнению, это создаст более комфортные условиях и снизит стресс у пассажиров и сотрудников воздушной гавани. Международная ассоциация аэропортов уже отправила проект, который решили назвать «Тихий аэропорт» в Министерство транспорта России.

По данным газеты «Известия», представители аэропортов предлагают транслировать информацию, которая не относится к отправлению и прибытию рейсов, на электронных табло. Например, данные о проезде до ближайших населенных пунктов или правила поведения в воздушной гавани. Эксперты отмечают, что большое количество звуковых сообщений не только не помогают, но и отвлекают людей.

Пилотный проект в Шереметьево будет реализован уже в этом году. Если он окажется успешным, идею тихих аэропортов в 2020 году начнут внедрять и в других воздушных гаванях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд в США обязал Johnson & Johnson выплатить 572 миллиона долларов по опиоидному делу
Американский сенатор заявил об отказе в получении российской визы
В Минздраве рассказали, насколько продолжительность жизни у мужчин меньше, чем у женщин
Трамп пообещал пригласить Путина на саммит G7
Пользователи заметили сбой в работе Facebook
Самолет чешского лоукостера на одном двигателе долетел из Греции в Прагу
Умер Фердинанд Пиех, бывший глава компании Volkswagen
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых певиц
"Боинг" заявил, что России к 2038 году потребуется более тысячи новых самолетов
Болтон посетит Украину и Белоруссию
"Боинг" планирует вернуть в эксплуатацию 737 MAX до конца 2019 года
Умер Тим Белл, британский политтехнолог Ельцина и Маргарет Тэтчер
Макрон заявил, что сделает все, чтобы "жесткого" Brexit не произошло
Росстат зарегистрировал снижение цен производителей на бензин
Пожар в женском монастыре на Цветном бульваре полностью потушили
Путин провел в Кремле совещание по экономическим вопросам
Трамп заявил, что не захотел встречаться с главой МИД Ирана на G7
Космонавт Виноградов прокомментировал отказ ЕКА от «Союзов»
Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения РФ