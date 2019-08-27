Шереметьево сократит количество голосовых сообщений

СЕГОДНЯ 04:07 2019-08-27T04:07:31+03:00

По мнению руководства аэровокзала, это создаст более комфортные условиях для пассажиров и сотрудников

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Руководство аэропорта Шереметьево задумалось о сокращении количество голосовых сообщений. По их мнению, это создаст более комфортные условиях и снизит стресс у пассажиров и сотрудников воздушной гавани. Международная ассоциация аэропортов уже отправила проект, который решили назвать «Тихий аэропорт» в Министерство транспорта России.

По данным газеты «Известия», представители аэропортов предлагают транслировать информацию, которая не относится к отправлению и прибытию рейсов, на электронных табло. Например, данные о проезде до ближайших населенных пунктов или правила поведения в воздушной гавани. Эксперты отмечают, что большое количество звуковых сообщений не только не помогают, но и отвлекают людей.

Пилотный проект в Шереметьево будет реализован уже в этом году. Если он окажется успешным, идею тихих аэропортов в 2020 году начнут внедрять и в других воздушных гаванях.

ИСТОЧНИК KP.RU