Шереметьево сократит количество голосовых сообщений
Руководство аэропорта Шереметьево задумалось о сокращении количество голосовых сообщений. По их мнению, это создаст более комфортные условиях и снизит стресс у пассажиров и сотрудников воздушной гавани. Международная ассоциация аэропортов уже отправила проект, который решили назвать «Тихий аэропорт» в Министерство транспорта России.
По данным газеты «Известия», представители аэропортов предлагают транслировать информацию, которая не относится к отправлению и прибытию рейсов, на электронных табло. Например, данные о проезде до ближайших населенных пунктов или правила поведения в воздушной гавани. Эксперты отмечают, что большое количество звуковых сообщений не только не помогают, но и отвлекают людей.
Пилотный проект в Шереметьево будет реализован уже в этом году. Если он окажется успешным, идею тихих аэропортов в 2020 году начнут внедрять и в других воздушных гаванях.
ИСТОЧНИК KP.RU