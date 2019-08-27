2019-08-27T09:34:55+03:00
Общество

В 2020 году в резюме россиян появится новая графа

В Роструде рассказали о новом условии, которое будет влиять на решение при приеме на работу
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В 2020 году в резюме россиян появится новая графаВ 2020 году в резюме россиян появится новая графаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В следующем году на портале «Работа в России» в резюме для поиска работы появится графа «участие в волонтерских программах». Об этом сообщил замглавы Роструда Денис Васильев.

«Опыт волонтёрства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя. Поэтому планируется интегрировать систему «Добровольцы России» с нашим порталом «Работа в России», — сказал он в интервью «Российской газете».

Напомним, в декабре прошлого года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал Концепцию развития волонтерства в стране до 2025 года. Документ обеспечивает системную поддержку главных направлений работы волонтерских объединений и некоммерческих организаций. В каждом регионе также был установлен стандарт поддержки добровольчества, а также конкурсов на предоставление грантов. Концепция стала итогом 2018-го года, который был объявлен в нашей стране Годом добровольца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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