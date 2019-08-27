2019-08-27T11:23:52+03:00
Происшествия

«Сотрудник банка» похитил с карты оператора Первого канала почти два миллиона рублей

Телефонные мошенники убедили 56-летнего мужчину установить на смартфон опасное мобильное приложение
Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Аферистам потребовалось 20 минут. чтобы опустошить чужой счетАферистам потребовалось 20 минут. чтобы опустошить чужой счетФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За 20 минут телефонного разговора оператор Первого канала лишился 1 833 000 рублей. Накопления списали с его счета телефонные мошенники. Днем 20 августа 56-летнему мужчине позвонили якобы из банка и сообщили, что произошла попытка снятия денег с зарплатного счета. Чтобы защитить себя прямо сейчас, ему предложили установить установить программу quick support на телефон.

- После чего переключили на сотрудника IT технологии, который пояснил, что необходимо, что не разрывать связь на протяжении 20 минут для настройки программного обеспечения, - сообщил источник в МВД.

В конце разговора мошенники заверили – проблема устранена, но в банк заглянуть за новой картой придется. Оказалось, проблемы у мужчины только начались. С его счета списали почти два миллиона рублей. Он обратился в полицию. Заведено дело по факту мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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