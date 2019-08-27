В Минздраве назвали регионы, где чаще всего встречаются проблемы со зрением

СЕГОДНЯ 11:31 2019-08-27T11:31:25+03:00

Врачи-офтальмологи уверены, что на развитие глазных заболеваний влияют многие факторы, например, уровень медицины в регионе Фото: Анна СЕМИНА

Меньше всего от глазных заболеваний страдают в столице, а больше всего на Алтае

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В Минздраве назвали регионы, где чаще всего у жителей фиксируют проблемы со зрением. В лидерах списка Алтай. Здесь на 100 тысяч жителей приходится 531 человек с различными проблемами в области зрения.

Список самых проблемных регионов:

Алтай – 531 случаев,

Калмыкия - 440,1 случаев,

Северной Осетии - 296,1 случаев,

Чечня - 266,4 случаев,

Дагестан - 247,5 случаев.

В лидерах рейтинга столица. В Москве на сто тысяч населения приходится только 9,3 человека с соответствующими проблемами.

Список лидеров:

Москва - 9,3 случая,

Томская область – 11 случаев,

Севастополь – 11,9 случаев,

Еврейская автономная область -13 случаев,

Мурманская область - 15,5.

В Минздраве отмечают, что за пять лет число имеющих слепоту или пониженное зрение в России уменьшилось: с 98,2 человека на 100 тысяч населения в 2013 году до 86,8 в 2018-м.

Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков, уверен, что подобная неравномерность распространения данного недуга связана с разным уровнем медпомощи в стране, уровнем жизни люде и традициями, пишет сайт News.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU