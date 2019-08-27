В Минздраве назвали регионы, где чаще всего встречаются проблемы со зрением
В Минздраве назвали регионы, где чаще всего у жителей фиксируют проблемы со зрением. В лидерах списка Алтай. Здесь на 100 тысяч жителей приходится 531 человек с различными проблемами в области зрения.
Список самых проблемных регионов:
Алтай – 531 случаев,
Калмыкия - 440,1 случаев,
Северной Осетии - 296,1 случаев,
Чечня - 266,4 случаев,
Дагестан - 247,5 случаев.
В лидерах рейтинга столица. В Москве на сто тысяч населения приходится только 9,3 человека с соответствующими проблемами.
Список лидеров:
Москва - 9,3 случая,
Томская область – 11 случаев,
Севастополь – 11,9 случаев,
Еврейская автономная область -13 случаев,
Мурманская область - 15,5.
В Минздраве отмечают, что за пять лет число имеющих слепоту или пониженное зрение в России уменьшилось: с 98,2 человека на 100 тысяч населения в 2013 году до 86,8 в 2018-м.
Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков, уверен, что подобная неравномерность распространения данного недуга связана с разным уровнем медпомощи в стране, уровнем жизни люде и традициями, пишет сайт News.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU