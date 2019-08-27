В посольстве РФ в Японии подтвердили гибель россиянки на вулкане Фудзи
В российском посольстве в Японии подтвердили информацию о гибели туристки во время восхождения на вулкан Фудзи. Пресс-атташе Татьяна Кочкина сообщила, что представители РФ в Японии поддерживают связь с родными погибшей девушки.
«В посольство поступила информация - японцы подтвердили, что такая трагедия произошла. Обстоятельства пока еще выясняются. В связи с этим мы находимся на связи с полицией и родственниками погибшей девушки», - цитирует слова дипломата сайт телеканала «Звезда».
Ранее сообщалась, что 29-летняя россиянка погибла в Японии в результате несчастного случая. По данным источников, туристка получила серьезные травмы головы и грудной клетки из-за падения камней или осколков горной породы. Однако позже, прибывшие на место происшествия эксперты отметили, что в районе, где погибла молодая женщина, не было выявлено никаких следов обрушений, передает сайт argumenti.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU