В России запретили охранять заключенных слишком добрыми собаками

СЕГОДНЯ 00:36 2019-08-28T00:36:48+03:00

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ФСИН России обнародовала проект документа, в котором прописаны пороки, болезни и недостатки у собак, запрещающие им работу с заключенными. Согласно списку слепые, немые и с потерей нюха собаки не могут выйти на службу.

Однако помимо столь очевидных недостатков, поводом для отказа может стать чрезмерная доброта или наоборот агрессивность. Негодной также считается собака, которая боится выстрелов или животное с «сильной неисправимой отвлекаемостью на животных, птиц и людей» и «подходом на зов любого человека».

ИСТОЧНИК KP.RU