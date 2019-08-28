Глава Якутии Айсен Николаев: «К 2024 году мы должны обеспечить 100% цифровизацию приоритетных государственных и муниципальных услуг»

СЕГОДНЯ 14:18 2019-08-28T14:18:39+03:00

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С 26 по 28 августа больше 300 служащих Якутии пройдут обучение на курсах повышения квалификации «Основы цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции».

Глава региона Айсен Николаев на открытии курсов отметил, что государственные и муниципальные служащие обретут навыки, которые помогут в процессе цифровой трансформации. Все это быстрее поможет достичь целей, поставленных в национальном проекте «Цифровая экономика» и стратегическом указе Главы Якутии об инновационном и цифровом развитии республики.

По мнению Айсена Николаева, качество предоставления государственных и муниципальных услуг не отвечает сегодняшним ожиданиям граждан. И связано, это в первую очередь, с бюрократизацией.

«К 2024 году мы, коллеги, должны обеспечить 100% цифровизацию приоритетных государственных и муниципальных услуг, взаимодействие власти и бюджетных учреждений. Если сегодня эта процедура подразумевает многоразовое посещение органов власти и МФЦ, то уже в ближайшие годы услуги будут предоставляться через цифровые сервисы, часть из которых – в проактивном режиме», – отметил глава региона.

Отметим, что прошлом году через портал госуслуг оформлено в 45 раз больше услуг, чем в 2016 году. И эта цифра будет расти. Глава республики заявил, что в дальнейших планах – создание центра обработки данных, на основе которых будут приниматься решения в государственном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU