2019-08-29T01:06:49+03:00
Происшествия

Женщина набросилась с ножом на детей в центре Тбилиси

Полиция задержала нападавшую, ею оказалась 50-летняя безработная художница [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Момент нападения зафиксировала камера видеонаблюденияМомент нападения зафиксировала камера видеонаблюденияФото: Кадр видео
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В центре Тбилиси женщина набросилась с ножом на гулявших с родителями детей. Одному ребенку она успела нанести два ранения, второго защитил отец. Момент нападения зафиксировала камера видеонаблюдения, благодаря чему грузинская полиция вскоре задержала нападавшую, сообщают местные СМИ.

Это случилось на улице Пекина. На видеозаписи видно, как дама с большой сумкой идет по тротуару, ей навстречу – семейная пара с двумя детьми. Мама ведет за руку мальчика, папа – девочку. Женщина на ходу что-то достает из сумки, а потом неожиданно наклоняется к малышу. Она попыталась напасть и на девочку, но ее заслонил собой отец и отогнал нападавшую. Та, как ни в чем не бывало, пошла дальше. Мужчина попытался ее догнать и задержать, но дородная дамочка от него отбилась.

Когда ее задержала полиция, выяснилось, что злоумышленница – 50-летняя безработная художница. Ей предъявлены обвинения по статье "Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему", предусматривающей лишение свободы на срок от семи до десяти лет. Мотивы преступления пока неизвестны.

Мальчик 2015 года рождения, которого «художница» дважды полоснула по лицу ножом, доставлен в больницу с глубокими ранениями в области носа и правой щеки. Ребенку уже сделали операцию, он находится в состоянии средней тяжести.

Женщина напала на детей в центре Тбилиси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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