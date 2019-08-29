2019-08-29T13:53:09+03:00
Общество

Опрос: лишь треть россиян смогли правильно назвать дату начала Второй Мировой

Многие жители России путают Вторую Мировую и Великую Отечественную войны
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Опрос: лишь треть россиян смогли правильно назвать дату начала Второй МировойОпрос: лишь треть россиян смогли правильно назвать дату начала Второй МировойФото: EAST NEWS
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Лишь треть россиян смогли правильно назвать дату начала Второй мировой войны в 1939 году, более половины считает, что она началась в 1941 году. Такой результат показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди опрошенных только 32% сказали, что Вторая мировая началась в 1939 году. Среди них большинство респондентов с высшим или неполным высшим образованием (48%). Каждый второй (52%) назвал 1941 год датой начала Второй мировой.

Среди ключевых причин начала Второй мировой россияне отметили борьбу за ресурсы, передел сфер влияния в мире, намерение нацистской Германии расширить территорию и достичь мирового господства.

Вклад Советского Союза как основной назвали 69% респондентов, что на 4% ниже соответствующего показателя в прошлом году.

Опрос ВЦИОМ: Россияне о Второй мировой войне: причины, союзники, противники

Опрос ВЦИОМ: Россияне о Второй мировой войне: причины, союзники, противники

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года вторжением немецких войск в Польшу и завершилась разгромом Японии 2 сентября 1945 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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