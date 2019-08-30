2019-08-30T07:20:46+03:00
Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы на месяц – до 1 октября

Автор этой идеи пояснил, что такие пожелания высказывают как школьники со студентами, так и преподаватели
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октябряВ Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октябряФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Руководитель молодёжной организации ЛДПР и депутат Госдумы Василий Власов, который сам еще недавно был студентом, считает, что летние каникулы в России нужно продлить на месяц – до 1 октября. Такое предложение он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Парламентарий пояснил, что как депутат, он часто встречается со школьниками и студентами, а «во время общения очень часто звучат предложения, как со стороны учеников, так и со стороны преподавателей о необходимости продления летних каникул до 1 октября».

Однако, по словам Василия Власова, пожелания учащихся и их наставников – далеко не единственный аргумент в пользу этой инициативы. В частности, удлиненные летне-осенние каникулы будут «способствовать развитию туризма в России, поскольку позволит нашим согражданам с детьми выезжать на южные курорты страны в сентябре».

Кроме того, как отметил депутат, «необходимо помнить, что работодатели требуют от выпускников наличия опыта работы», а продление летних каникул, по его мнению, «позволит частично решить эту проблему».

Пока Василий Власов предлагает «реализовать эту идею в Дальневосточном регионе России в качестве пилотного проекта, а именно в Хабаровском и Приморском крае», передает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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