2019-08-30T11:11:51+03:00
Общество

Россиянам предложат выкупать свои долги у банков по сниженной цене

Законопроект разработали в минэкономразвития
Юлия САЛЬНИКОВА
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Минэкономразвития предлагает разрешить банкам продавать долги заемщикам до передачи «дела» коллекторам. Законопроект поступит на рассмотрение депутатам Госдумы. Он предполагает внесение изменений в закон о взыскании долгов физических лиц и о микрофинансовой деятельности.

Сейчас кредитор, то есть банк, отдает право взыскивать долг с человека коллекторам. Причем посредник выкупает у банка кредит не за полную его стоимость, а только несколько процентов от сделки. В министерстве предлагают обязать банки предлагать на тех же условиях выкупить кредит самому должнику.

В этом году, напомним, Президент России подписал закон о кредитных каникулах для ипотечников. Теперь заемщик может попросить уменьшение размера ежемесячных выплат или их прекращение на некоторое время. Это не значит, что платить по кредиту будет больше не надо, просто закон дает передышку заемщику - найти работу, например.

ИСТОЧНИК KP.RU

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