2019-08-30T13:34:24+03:00
Происшествия

В Москве-реке обнаружено тело известного бизнесмена

При нем нашли документы, удостоверяющие личность
Юлия САЛЬНИКОВА
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Следователи проверяют обстоятельства гибели известного московского бизнесмена, тело которого обнаружено 30 августа в реке. По данным Главного следственного управления СК РФ по Москве, мужчине было 48 лет. При нем обнаружен паспорт, а также другие документы, в том числе пропуск на работу. В СМИ появилась информация, что погибший является президентом компании Global Safe Group.

Сын Дениса Щепетьева, Николай, подтвердил ТАСС, что отец погиб:

-Я не знаю, что именно случилось, но, к сожалению, его больше нет.

- При визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено, -сообщили следователи.

Обстоятельства гибели мужчины выясняют следователи, которые продолжают работу на месте обнаружения тела в Москве.

Компания, которую возглавлял Щепетьев, занимается производством защитных системам. Официальной информации от фирмы пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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