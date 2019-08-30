В Москве-реке обнаружено тело известного бизнесмена
Следователи проверяют обстоятельства гибели известного московского бизнесмена, тело которого обнаружено 30 августа в реке. По данным Главного следственного управления СК РФ по Москве, мужчине было 48 лет. При нем обнаружен паспорт, а также другие документы, в том числе пропуск на работу. В СМИ появилась информация, что погибший является президентом компании Global Safe Group.
Сын Дениса Щепетьева, Николай, подтвердил ТАСС, что отец погиб:
-Я не знаю, что именно случилось, но, к сожалению, его больше нет.
- При визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено, -сообщили следователи.
Обстоятельства гибели мужчины выясняют следователи, которые продолжают работу на месте обнаружения тела в Москве.
Компания, которую возглавлял Щепетьев, занимается производством защитных системам. Официальной информации от фирмы пока не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU