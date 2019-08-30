2019-08-30T14:13:49+03:00
Политика

Владимир Жириновский: Депутат-одиночка ничего не сможет сделать!

Лидер ЛДПР объясняет, почему голосовать за независимых кандидатов не имеет смысла
Поделиться:
Изменить размер текста:

Владимир Жириновский на встречах с избирателями перед выборами в Мосгордуму каждый раз подчеркивает, что участвующие в кампании независимые кандидаты-одиночки, даже если и пройдут, то сделать ничего не смогут.

-Целые партии не могут ничего сделать, а вы хотите, чтобы кто-то независимый чего-то добился! Даже мне приходится пробиваться и ждать, а одиночку никто не примет. У меня стоит спецсвязь, и я по ней еще могу дозвониться до вице-премьера, а с улицы человек по мобильному звонить будет? Поэтому здесь отвергать политические партии нет смысла! Во всем мире голосуют за партии! - поясняет Жириновский.

Еще один аргумент в пользу этой позиции - партийный контроль за народным избранником.

-Чиновники заплатят одиночке много денег, и он не будет ничего делать и им мешать не будет. И никому при этом он не подчиняется. А партийного мы будем контролировать. Чтобы он не подрывал авторитет ЛДПР. 30 лет старейшая партия России не может избраться в Мосгордуму - такого быть не должно! И избиратель 8 сентября все может изменить! Вы изберите, и я вас уверяю, они будут работать, а вы будете их знать. А то сейчас даже я не знаю депутатов Мосгордумы и никогда не видел представителя своего округа, - заключает ВВЖ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самый современный стадион на Вологодчине открыли в старинном Кириллове
После освобождения Вышинского, прекратили дело в отношении его адвоката
Кремль: Путин и Лукашенко не обсуждали встречу белорусского лидера с Болтоном
Впавшую в кому после купания в Турции студентку доставили в Москву
Зеленский поблагодарил Макрона за позицию о невозвращении России в G7
«Евровидение-2020» примет Роттердам
Мирей Матье прилетела в Москву на фестиваль «Спасская башня»
В Москве-реке обнаружено тело известного бизнесмена
В июле россияне взяли рекордное количество кредитов на автомобили
В офисе Национальной общественной телерадиокомпании Украины начались обыски
Анкара обозначила условия вывода войск из Сирии
В Нью-Йорке подозреваемого в организации теракта вычислили с помощью соцсетей
В Красном Кресте раскрыли данные о без вести пропавших в мире
Врачи рассказали о вреде кофе при усталости
В Швейцарии арестовали счета экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова
Роскачество развенчало мифы о недорогом вине
Многодетный отец из Канады выиграл в лотерею 60 миллионов долларов и год скрывал это от семьи
СБУ: обмен удерживаемых лиц между Киевом и Москвой в пятницу не состоится
Командование Космическими силами США начало нести службу
Глава ВОЗ призвал человечество сообща бороться с антипрививочной пропагандой
На косметической фабрике в Японии прогремел взрыв
В профсоюзе студентов не одобрили идею переноса учебного года на 1 октября
Лукашенко и Путин обсудили реализацию достигнутых ранее договоренностей
Россиянам предложат выкупать свои долги у банков по сниженной цене
Тегеран опроверг сообщения о взрыве космического спутника на стартовой площадке
Меган Маркл повесила в комнате сына портреты принцессы Дианы