Владимир Жириновский: Депутат-одиночка ничего не сможет сделать!

СЕГОДНЯ 14:13 2019-08-30T14:13:49+03:00

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Владимир Жириновский на встречах с избирателями перед выборами в Мосгордуму каждый раз подчеркивает, что участвующие в кампании независимые кандидаты-одиночки, даже если и пройдут, то сделать ничего не смогут.

-Целые партии не могут ничего сделать, а вы хотите, чтобы кто-то независимый чего-то добился! Даже мне приходится пробиваться и ждать, а одиночку никто не примет. У меня стоит спецсвязь, и я по ней еще могу дозвониться до вице-премьера, а с улицы человек по мобильному звонить будет? Поэтому здесь отвергать политические партии нет смысла! Во всем мире голосуют за партии! - поясняет Жириновский.

Еще один аргумент в пользу этой позиции - партийный контроль за народным избранником.

-Чиновники заплатят одиночке много денег, и он не будет ничего делать и им мешать не будет. И никому при этом он не подчиняется. А партийного мы будем контролировать. Чтобы он не подрывал авторитет ЛДПР. 30 лет старейшая партия России не может избраться в Мосгордуму - такого быть не должно! И избиратель 8 сентября все может изменить! Вы изберите, и я вас уверяю, они будут работать, а вы будете их знать. А то сейчас даже я не знаю депутатов Мосгордумы и никогда не видел представителя своего округа, - заключает ВВЖ.

ИСТОЧНИК KP.RU