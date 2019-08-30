Глава Минвостокразвития рассказал, для чего берут «Дальневосточный гектар»
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов рассказал для чего россияне берут «Дальневосточный гектар». Чаще всего на участке хотят построить дом.
Именно такие цели озвучивают 54 процента желающих получить бесплатный земельный надел.
- Это самый ключевой показатель, люди хотят закрепиться на Дальнем Востоке. Мы готовы в этом помогать, выдавать ипотеку под 2 процента на 20 лет – это беспрецедентный для нашей страны случай, - рассказал министр.
В 23% случаев землю берут под развитие сельского хозяйства, а в 9% - под рекреационные проекты, 7% хотят заняться садово-огородным хозяйством и ещё 7% — предпринимательством.
В ведомстве делятся успехами - за три года программой воспользовались уже 70 869 человек.
- Подбирается не только участок, а готовое бизнес-решение. Мы помогаем освоиться, важно чтобы участки не оставались невостребованными. Так формируется средний класс, основа благополучной экономики страны, - комментирует Александр Козлов News.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU