2019-08-31T00:43:54+03:00
Происшествия

В Турции едва не утонула яхта с российскими туристами на борту

К счастью, капитан вовремя заметил, что 16-метровое судно затапливает вода
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Капитан успел привести яхту в порт АланьиКапитан успел привести яхту в порт АланьиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Турции едва не затонула прогулочная яхта, на борту которой находилось 15 российских туристов, сообщает местное информационное агентство Ihlas News.

По данным издания, во время однодневной морской прогулки капитан Альпер Йылмаз заметил, что 16-метровое судно начало затапливать: через выходную систему стала поступать вода. Капитан быстро проанализировал ситуацию, сориентировался и успел привести яхту в порт города Аланья.

Отмечается, что Йылмаз предотвратил катастрофу буквально за несколько минут: яхта уже начала погружаться в воду, предотвращать ее полное затопление пришлось с помощью крана.

Благодаря бдительности турецкого моряка никто из российских туристов не пострадал, все 15 человек живы и здоровы, пассажиры благополучно сошли на берег. К слову, на борту было всего два члена экипажа: сам капитан и его помощник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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