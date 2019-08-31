2019-08-31T23:38:08+03:00
Происшествия

В центре Москвы загорелся автобус

Пассажиры оперативно покинули салон [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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В центре Москвы загорелся автобус. Фото: МЧС РоссииВ центре Москвы загорелся автобус. Фото: МЧС России
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В центре Москвы на Тверской улице рядом со столичной мэрией загорелся пассажирский автобус. Внутри него находились люди, которым водитель помог быстро покинуть салон. Он же вызвал и пожарный расчет.

В Мосгортрансе сообщили, что произошло все около 20:00. В это время автобус 904-го маршрута выполнял рейс. После обнаружения неполадок водитель припарковался у остановки. Пострадавших при ЧП нет.

- Причины случившегося установят специалисты группы производителя автобуса ГАЗ совместно с Мосгортрансом, - сказали в пресс- службе предприятия "РИА Новостям".

Огонь распространился на площади шесть квадратных метров. Пожарные "запенили" заднюю часть общественного транспорта. Очаг возгорания находился в моторном отсеке пассажирского автобуса.

Очевидцы происшествия в социальные сети выкладывали видео с горящим автобусом.

В Москве на Тверской улице загорелся автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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