В центре Москвы загорелся автобус
В центре Москвы на Тверской улице рядом со столичной мэрией загорелся пассажирский автобус. Внутри него находились люди, которым водитель помог быстро покинуть салон. Он же вызвал и пожарный расчет.
В Мосгортрансе сообщили, что произошло все около 20:00. В это время автобус 904-го маршрута выполнял рейс. После обнаружения неполадок водитель припарковался у остановки. Пострадавших при ЧП нет.
- Причины случившегося установят специалисты группы производителя автобуса ГАЗ совместно с Мосгортрансом, - сказали в пресс- службе предприятия "РИА Новостям".
Огонь распространился на площади шесть квадратных метров. Пожарные "запенили" заднюю часть общественного транспорта. Очаг возгорания находился в моторном отсеке пассажирского автобуса.
Очевидцы происшествия в социальные сети выкладывали видео с горящим автобусом.
В Москве на Тверской улице загорелся автобус.
ИСТОЧНИК KP.RU