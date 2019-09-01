В убийстве найденного на свалке в Армении ребенка подозревают его мать

СЕГОДНЯ 19:13 2019-09-01T19:19:03+03:00

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В городе Гюмри в Армении 31 августа на мусорной свалке было обнаружено тело годовалого ребенка. Девочке кто-то связал руки и ноги клейкой лентой. По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В пресс-службе Армении сообщили, что в совершении преступления подозревается мать ребенка.

Как передают РИА Новости, месяц назад женщина рассталась с мужем. Она нигде не работала. Проверка показала, что раньше на учете у психиатра мать девочки не стояла.

В марте этого года такую же страшную находку обнаружили на свалке в поселка Юрты Тайшетского района. На теле новорождённого мальчика не обнаружили следов насильственной смерти. Розысками матери занялись правоохранительные органы. За убийство и оставление ребенка в опасности предусмотрено уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU