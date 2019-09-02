2019-09-02T10:10:05+03:00
Общество

Крупные города захлестнула волна велосипедных краж

Ворованные велосипеды перепродают 1-2 тысячи рублей
Елена АКИМОВА
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Кражи велосипедов становятся настоящем проблемой крупных городовКражи велосипедов становятся настоящем проблемой крупных городовФото: Тимур ХАНОВ
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Крупные города страны захлестнула волна велосипедных краж. Сообщения с просьбами откликнуться очевидцев, которые стали свидетелями угона, то и дело размещаются в соцсетях.

Велосипеды тащат отовсюду: из подъездов, от магазинов, с детских площадок.

Если в прошлом десятилетии такие преступления расценивали как мелкую уголовщину, то теперь в полиции к подобным заявлениям относятся серьезнее – этот прибыльный бизнес расширяется день ото дня.

— Спрос на велосипеды у скупщиков сейчас отменный, берут у воришек по 1–2 тыс. рублей, — рассказывает оперативник из Подмосковья. — А продают быстро, но уже по 8 тыс. и более. Спрос рождает предложение. Тем более у владельца редко остаются документы.

Ломбарды тоже с удовольствием выдают кредиты под залог велосипедов. На практике отыскать украденный велосипед почти невозможно.

- Полиция устраивает профилактические мероприятия, например, могут проверить документы у человека, который несоответствующе одет, а едет на дорогой шоссейной модели. К тому же, каждый транспорт имеет уникальный идентификационный номер, который указан на раме, - комментируем «Известиям» автор проекта «ВелоРозыск» Сергей Аристов из Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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