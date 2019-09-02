2019-09-02T11:24:53+03:00
Спорт

Диего Симеоне верит, что «Атлетико» будет только побеждать

Главный тренер мадридцев высказал свои соображения об игре команды после победы над «Эйбаром»
Дарья КРЫЛОВА
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Диего Симеоне уверен в светлом будущем своей команды.Диего Симеоне уверен в светлом будущем своей команды.Фото: REUTERS
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После трех туров чемпионата Испании в активе «Атлетико Мадрид» 3 победы из трех. С девятью очками в сумме «матрасники» уверенно возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги. Их ближайшими преследователями является «Атлетик» из Бильбао, далее следует «Севилья».

Диего Симеоне остался доволен игрой с «Эйбаром» и держится оптимистично в отношении последующих матчей. Главный тренер уверен, что «Атлетико» достаточно усилился, чтобы больше не терпеть поражений ни в домашнем чемпионате, ни на международной арене.

«Мы хотим побеждать, побеждать и снова побеждать. Много ответственности и новых людей, мы перестраиваем команду, ориентируясь только на победу. Когда вы выигрываете 3:2, случаются ошибки. Самая важная вещь — это восстановиться после удара. После первых 20 минут мы начали приходить в себя», - цитирует тренера испанская Marca.

Очень много надежд возложено на Жоау Феликса, самый дорогой трансфер «Атлетико» этим летом, и пока что новая семерка «матрасников» полностью оправдывает и свою стоимость и выбранный номер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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