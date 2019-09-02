2019-09-02T13:34:38+03:00
Наука

Ученые предупредили о магнитной буре в конце сентября

Зависимым людям рекомендуют отказаться от тяжелых нагрузок и пить больше воды
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В конце сентября на Землю обрушится магнитная буряВ конце сентября на Землю обрушится магнитная буряФото: Сергей МЕДВЕДЕВ
Изменить размер текста:

Метеорологи предупредили о сильной магнитной буре в конце сентября. Специалисты отметили, что это явление может негативно повлиять на самочувствие некоторых людей, которые особенно чувствительны к погодным переменам.

Эксперты добавили, что в понедельник, 2 сентября, в околоземном пространстве произошла слабая магнитная буря уровня G1. Однако в ближайшие дни геомагнитная обстановка должна стабилизироваться и будет оставаться спокойно до конца месяца. А вот в конце сентября специалисты прогнозируют более ощутимую магнитную бурю, пишет news.ru.

«Средняя магнитная буря уровня G2 может произойти 27-28 сентября», - отмечают эксперты.

Ученые напоминают, что магнитные бури могут негативно сказываться не только на самочувствие людей и но и вызывать сбои в работе техники. В такие периоды специалисты рекомендуют отказаться от физических и умственных нагрузок, а также пересмотреть свой рацион питания: пить больше воды и снизить потребление соли, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Криштиану Роналду написал завещание
Москалькова: Россия и Украина продолжают переговоры об обмене удерживаемыми лицами
Каждый десятый московский школьник участвовал в травле сверстников
Премьер Украины назвал срочные задачи для нового правительства
Поклонская расстается с мужем
Экс-футболисты сборной РФ подали иск к МВД на десятки миллионов рублей
Алексис Санчес рассказал, как Жозе Моуриньо мотивировал его играть в МЮ
Польша обвинила Россию в том, что не получила репарации от Германии
Дарига Назарбаева сохранила пост спикера Сената Казахстана
Лавров: Вашингтон не намерен возвращаться к ДРСМД
Россиянам предсказали новый раунд банкротства авиакомпаний
Путин поздравил президента Вьетнама с Днём независимости страны
Лавров: Запад проявляет повышенное внимание к интернет-ресурсам России
Первой жертвой урагана «Дориан» стал семилетний ребенок
Александр Поветкин вернулся в Россию после победы над Хьюи Фьюри
Роспотребнадзор рассказал о лучшем способе профилактики гриппа
Прокуратура Чехии прекратила расследование по делу премьера Бабиша
Политолог объяснил, чего Зеленский ждет от встречи с Трампом
Половина россиян считают, что за 10 лет ситуация в образовании ухудшилась
Великобритания может разместить свои беспилотники в Персидском заливе
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе ушел в отставку
Из коттеджа бывшего гендиректора «Газпром бурение» похитили полмиллиона
Эксперты рассказали, почему продажа авто через интернет не приживется
Диего Симеоне верит, что «Атлетико» будет только побеждать
Актер Кевин Харт попал в серьезное ДТП
В Китае открыли гель для зубов, который может полностью заменить пломбы