Ученые предупредили о магнитной буре в конце сентября

СЕГОДНЯ 13:34 2019-09-02T13:34:38+03:00

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Метеорологи предупредили о сильной магнитной буре в конце сентября. Специалисты отметили, что это явление может негативно повлиять на самочувствие некоторых людей, которые особенно чувствительны к погодным переменам.

Эксперты добавили, что в понедельник, 2 сентября, в околоземном пространстве произошла слабая магнитная буря уровня G1. Однако в ближайшие дни геомагнитная обстановка должна стабилизироваться и будет оставаться спокойно до конца месяца. А вот в конце сентября специалисты прогнозируют более ощутимую магнитную бурю, пишет news.ru.

«Средняя магнитная буря уровня G2 может произойти 27-28 сентября», - отмечают эксперты.

Ученые напоминают, что магнитные бури могут негативно сказываться не только на самочувствие людей и но и вызывать сбои в работе техники. В такие периоды специалисты рекомендуют отказаться от физических и умственных нагрузок, а также пересмотреть свой рацион питания: пить больше воды и снизить потребление соли, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU