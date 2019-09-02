Рост цен на авиабилеты не заставит россиян летать меньше

СЕГОДНЯ 16:29 2019-09-02T16:29:27+03:00

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Билеты на самолеты до конца года подорожают на 9-10%. Такие прогнозы дали в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Однако эксперты уверены, что это не заставит россиян отказаться от перелетов, хотя путешественники конечно постараются оптимизировать свои расходы.

«Дело в том, что коррективы стоимости билетов вносятся постоянно и, как правило, в сторону увеличения. Это происходит в связи с тем, что дорожает топливо, дорожает обслуживание аэропортов. Другой вопрос, если эти дестинации востребованные, объем там большой, то некоим образом это, в принципе, не повлияет радикально», - цитирует слова председателя комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туризму и индустрии гостеприимства Юрия Барзыкина ИА НСН.

При этом эксперт добавил, что в целом рост цен на авиаперевозки скажется на востребованности путевок.

Ранее заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров заявил в интервью «Известиям», что цены на авиабилеты подорожают до конца года. Это связано подорожанием топлива и с избыточностью мест в действующем флоте.

ИСТОЧНИК KP.RU