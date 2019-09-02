Песков: Путин посещал кладбище в Беслане, где похоронены жертвы теракта в школе №1

СЕГОДНЯ 18:17 2019-09-02T18:17:33+03:00

Ранее экс-глава Северной Осетии в интервью для фильма Юрия Дудя рассказал, что президент РФ приезжал на кладбище в августе 2008 года

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин посещал кладбище в Беслане, где похоронены жертвы теракта в школе №1.

Ранее бывший глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров в интервью для фильма журналиста Юрия Дудя рассказал, что президент России приезжал на кладбище в августе 2008 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU