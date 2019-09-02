2019-09-02T18:17:33+03:00
Политика

Песков: Путин посещал кладбище в Беслане, где похоронены жертвы теракта в школе №1

Ранее экс-глава Северной Осетии в интервью для фильма Юрия Дудя рассказал, что президент РФ приезжал на кладбище в августе 2008 года
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин посещал кладбище в Беслане, где похоронены жертвы теракта в школе №1.

Ранее бывший глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров в интервью для фильма журналиста Юрия Дудя рассказал, что президент России приезжал на кладбище в августе 2008 года.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптики заявили, что ураган "Дориан" в США снизился до 4 категории
МИД Турции: Анкара и Москва не ведут переговоры о поставках Су-35 и Су-57
В День знаний в Чебоксарах открылась школа с инновационной образовательной средой
Трамп заявил, что главные враги США фейковые СМИ
Американские военные уйдут с пяти баз в Афганистане
Путин: пострадавшие от паводка в Иркутской области студенты будут учиться бесплатно
Роскосмос передаст МЧС новый комплекс для мониторинга пожаров
В Госдуме высказались за отмену транспортного налога
Порошенко нашел себе работу в новой Раде
Группа "ГАЗ" продемонстрировала новую "Газель"
Рост цен на авиабилеты не заставит россиян летать меньше
Лавров: Вашингтон пытается спровоцировать Тегеран на нарушение ядерной сделки
Джона Хантсмана не приглашали в Думу на слушания по расследованию вмешательства в московские протесты
СМИ: Британия планирует перебросить беспилотники в Персидский залив
В ближайшее время Борис Джонсон может объявить досрочные парламентские выборы
"Открытие ящика Пандоры": В Тегеране исключили возможность пересмотра ядерной сделки
Посол США в России отметил ощущение надежды при Зеленском
В ФАС заявили об отсутствии предпосылок для роста цен на авиабилеты
Посол США в России назвал свою должность одной из самых важных в американской дипломатической службе