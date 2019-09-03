Умер Терренс Дикс, сценарист сериала «Доктор Кто»

СЕГОДНЯ 01:03 2019-09-03T01:03:42+03:00

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Умер Терренс Дикс, один из сценаристов популярного британского сериала «Доктор Кто». Ему было 84 года.

- Хотя сегодня, несомненно, невероятно грустный день в связи с кончиной Терранса Дикса, давайте праздновать его жизнь и вклад в «Доктор Кто», делясь нашими любимыми историями, моментами и воспоминаниями о Террансе, - написали руководители проекта в официальном аккаунте сериала в Twitter.

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ИСТОЧНИК KP.RU