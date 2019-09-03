ВМФ получит самолеты-амфибии «Альбатрос»

СЕГОДНЯ 10:17 2019-09-03T10:17:59+03:00

Пока на вооружение будут поставлены три "летающие лодки"

Изменить размер текста: A A

Военно-морской флот получит на вооружение «Альбатросы». В России возобновляют производство универсальных самолетов-амфибий.

В Минобороны подтвердили, что реанимируют проект охотника за атомными подлодками А-42 «Альбатрос». Разработка самолета-амфибии была приостановлена в 1993 году.

Планируется приобретение трех самолетов данного типа. Гигантские амфибии – универсальные «солдаты» - эти летающие лодки могут не только вести слежку за атомными субмаринами, но и участвовать в проведении спасательных работ, в том числе в условиях шторма.

«Альбатросы» оснастят новейшим бортовым оборудованием,а его вооружение составят улучшенные глубинные бомбы и торпеды.

Источники в Минобороны поделились, что в настоящее время в военном ведомстве формируют тактико-технические требования к обновленному проекту. Одно из основных — создать универсальный противолодочный и спасательный самолет., пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU