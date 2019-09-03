2019-09-03T10:17:59+03:00
Политика

ВМФ получит самолеты-амфибии «Альбатрос»

Пока на вооружение будут поставлены три "летающие лодки"
Елена АКИМОВА
Поделиться:
ВМФ получит первые самолеты-амфибииВМФ получит первые самолеты-амфибииФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Военно-морской флот получит на вооружение «Альбатросы». В России возобновляют производство универсальных самолетов-амфибий.

В Минобороны подтвердили, что реанимируют проект охотника за атомными подлодками А-42 «Альбатрос». Разработка самолета-амфибии была приостановлена в 1993 году.

Планируется приобретение трех самолетов данного типа. Гигантские амфибии – универсальные «солдаты» - эти летающие лодки могут не только вести слежку за атомными субмаринами, но и участвовать в проведении спасательных работ, в том числе в условиях шторма.

«Альбатросы» оснастят новейшим бортовым оборудованием,а его вооружение составят улучшенные глубинные бомбы и торпеды.

Источники в Минобороны поделились, что в настоящее время в военном ведомстве формируют тактико-технические требования к обновленному проекту. Одно из основных — создать универсальный противолодочный и спасательный самолет., пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российские военные передали сирийским детям наборы к школе
Пекин выразил протест в связи с введением новых санкций США
Роналду признан лучшим игроком Португалии в 10-й раз
В Минпромторге опровергли информацию об отказе от развития SSJ на 75 мест
Робот "Федор" готовится лететь обратно на Землю
Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии
Россия и Монголия заключили бессрочный договор о дружественных отношениях
В России начал работу онлайн-сервис по выдаче сведений из ЕГРН
Сторонники экс-президента Армении Кочаряна устроили акцию протеста
Киев положительно оценил встречу советников лидеров «нормандской четвёрки»
Маркетологи назвали регионы, где проживают самые корыстные женщины
К обстрелу наблюдателей ОБСЕ в Донбассе причастен украинский командир
Икарди поблагодарил «ПСЖ» за спасение из «Интера» после перехода
Запуск воздушного такси в России сдвинулся на 2022 год
Водолазы нашли тела 25 погибших при пожаре на яхте в Калифорнии
Помощник: Кот и пес вырыли яму и стали героями в Сети
Против экс-спикера Верховной Рады возбуждено уголовное дело
Производителей эко- и биопродуктов могут обязать подтверждать натуральный состав
Георгий Гахария стал кандидатом на пост премьера Грузии
Американский пилот впустил маленькую девочку в кабину самолета
Пхеньян обвинил Сеул в лицемерии и срыве межкорейских договоренностей
Визиты Володина в Узбекистан и Казахстан запланированы на сентябрь