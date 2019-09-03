В Якутии в День знаний открываются три новых школы

СЕГОДНЯ 16:08 2019-09-03T16:08:09+03:00

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Целых три новых школы распахнули свои двери в День знаний в Якутии- в Сунтарском улусе, Бетюнская в Амгинском районе и в городе Якутске. С двойным праздником учеников школы №6 на улице Автодорожная в Якутске поздравил глава республики Айсен Николаев.

Первая свая образовательного учреждения была забита в марте 2017 года при участии Ил Дархана, который в то время был мэром столицы.

А сегодня в трехэтажном здании общей площадью более 8 тыс. кв. м, кроме учебных классов, разместились лаборантские, включая лингафонные кабинеты и лекционные аудитории, актовый, спортивный и гимнастический залы, благоустроенные рекреационные зоны. Школа рассчитана на 500 учащихся в одну смену.

Отметим, что ежегодно Якутия вводит в эксплуатацию 10 новых школ. Однако, как отметил глава республики, Якутск до сих пор остается практически единственным муниципальным образованием в республике, где сохраняется дефицит ученических мест. Николаев заявил, что в этот праздничный день в Якутске будет забита первая свая под строительство школы №31. Кроме того, заканчивается реконструкция дополнительных помещений для трёх школ, которые были выкуплены в конце 2018 года по прямому поручению Владимира Путина. Городская администрация планирует ввести эти объекты до конца года.

«Программа по школам города Якутска будет продолжаться, и я уверен, что проблему нехватки мест в столичных школах мы вместе с городскими властями решим», - подытожил Айсен Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU