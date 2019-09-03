Школьников на уроках ОБЖ научат основам транспортной безопасности

СЕГОДНЯ 19:15 2019-09-03T18:12:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Российских школьников на уроках ОБЖ будут учить основам транспортной безопасности. Детям расскажут о правилах безопасного движения на дороге, а также научат правильно вести себя на всех видах транспорта — от автомобильного до водного. Как изменится концепция преподавания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» рассказала заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Лариса Фальковская. В студии радио «КП» она встретилась ведущими программы – Антоном Челышевым и президентом экспертного центра «Движение без опасности» Натальей Агре.

- В 2018 году была представлена новая концепция преподавания «Основ безопасности жизнедеятельности». Если раньше это был курс научный и теоретизированный, то сейчас это предмет, связанный с прикладными жизненными навыками, с вопросами безопасности во всех сферах, - рассказала Лариса Фальковская. - И в этой концепции предусматривается большой модуль «Транспортная безопасность». Ученики седьмого и восьмого класса будут изучать не только правила дорожного движения, но и все риски, связанные с транспортом и безопасным поведением на дороге. Это касается автомобильных и железных дорог, а также водного транспорта, и так далее.

Главная цель нововведений — не просто рассказать школьникам об опасностях на дороге, но и научить их действовать в трудных ситуациях.

- В настоящее время создана экспертная группа, которая разрабатывает новый учебник. Там будут не только теоретические главы, но и специальные практические упражнения, - говорит Лариса Фальковская. - Такая практикоориентированная деятельность необходима для того, чтобы современные подростки знали, как действовать в трудных ситуациях, когда это необходимо — начиная от правильного перехода дороги и заканчивая управлением транспортным средством.

Изучать правила безопасного поведения на дороге дети начинают с детского сада и продолжают знакомиться с правилами дорожного движения в начальной школе на предмете «Окружающий мир». Вместе с тем, эксперты сходятся во мнении: изменить отношение к теме безопасности дорожного движения – задача не только Министерства просвещения. Основы безопасного поведения на дороге должны закладываться в семье, ведь ребенок во всем копирует своих родителей.

- Если у тебя мама с папой в автомобиле не пристегиваются, а тебе на уроках говорят о том, что ты должен ездить в детском кресле, ребенок и хотел бы, но пример у него перед глазами не тот, - считает президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре. - Нам нужно вырастить целое поколение тех детишек, с которыми мы сегодня работаем для того, чтобы они стали родителями. И их детям было бы намного проще принимать ту самую модель поведения, которую мы считаем по факту безопасной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/729852" frameborder="0"></iframe> Лариса Фальковская: Школьников на уроках ОБЖ научат основам транспортной безопасности..Заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения приняла участие в программе "Россия в движении" на Радио "Комсомольская правда"

ИСТОЧНИК KP.RU