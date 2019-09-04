2019-09-04T08:41:05+03:00
Экономика

В объединении пассажиров предложили установить «справедливые цены» на такси до аэропорта

Поездки эконом классом не будут превышать 1300 рублей
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Общественники предложили установить справедливые цены на такси из аэропортаОбщественники предложили установить справедливые цены на такси из аэропортаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) выступило с инициативой - ограничить цены на такси до воздушных гаваней и сделать их более справедливыми.

Общественники проанализировали цены на поездки от воздушной гавани до Кремля у крупнейших агрегаторов такси и составили средние тарифы: поездки эконом классом из Шереметьево и Внуково обойдутся в 1000 рублей ($15 или €14), Жуковского — 1200 рублей ($18, €17) и Домодедово — 1300 рублей ($20, €18).

Предложение от общественников уже поступило в департамент транспорта Москвы и находится на рассмотрении.

В профсоюзе «Таксист» уверяют, что указанные цены были актуальны шесть лет назад. Но соглашаются, что бывают случаи, которые выставляют нашу страну в негативном свете. Примером могут быть истории, когда иностранцы платят за такси о аэропорта до Кремля по 25 тысяч рублей.

Если проект «Справедливая цена» будет реализован, то пассажиров проинформируют о средней стоимости поездки в рублях, долларах и евро. Визуальная реклама появится на баннерах в терминалах и на парковках.

В ООП уверены, что такой подход поможет навести порядок в сфере перевозок и сократит случаи мошенничества. К тому же, подобная идея уже давно реализована в Минске и жалоб на таксистов-нелегалов стало меньше, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обмен заключенными между Россией и Украиной назначен на 7 сентября
Немецкая телекомпания Deutsche Welle отказалась участвовать в комиссии по вмешательству в дела России
Авиабилеты подорожали на 7% в первом полугодии
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Трамп объявил в Северной Каролине режим ЧС из-за урагана Дориан
В ДТП с туристическим автобусом в Новой Зеландии погибли шесть человек
Жириновский поблагодарил украинский власти за «развал» страны
Продолжительность жизни россиян существенно выросла
Пентагон урежет 127 программ для выделения $3,6 млрд на строительство стены
В Москве поймали похитителя телефонов Бондарчука и Миронова
Трамп поздравил Польшу с 80-летием начала Второй мировой войны
Погода в Москве на 4 сентября 2019 года: ожидается дождь и гроза
В ЦБ рассказали, как мошенники воруют деньги с помощью соцсетей
Жертвами урагана «Дориан» на Багамах стали не менее семи человек
Посольство России ответило Болгарии на заявление об освобождении Европы от нацизма
Специалисты перечислили города России с самым грязным воздухом
Минздрав планирует в этом году привить от гриппа почти половину россиян