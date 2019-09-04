В объединении пассажиров предложили установить «справедливые цены» на такси до аэропорта

СЕГОДНЯ 08:41 2019-09-04T08:41:05+03:00

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Общероссийское объединение пассажиров (ООП) выступило с инициативой - ограничить цены на такси до воздушных гаваней и сделать их более справедливыми.

Общественники проанализировали цены на поездки от воздушной гавани до Кремля у крупнейших агрегаторов такси и составили средние тарифы: поездки эконом классом из Шереметьево и Внуково обойдутся в 1000 рублей ($15 или €14), Жуковского — 1200 рублей ($18, €17) и Домодедово — 1300 рублей ($20, €18).

Предложение от общественников уже поступило в департамент транспорта Москвы и находится на рассмотрении.

В профсоюзе «Таксист» уверяют, что указанные цены были актуальны шесть лет назад. Но соглашаются, что бывают случаи, которые выставляют нашу страну в негативном свете. Примером могут быть истории, когда иностранцы платят за такси о аэропорта до Кремля по 25 тысяч рублей.

Если проект «Справедливая цена» будет реализован, то пассажиров проинформируют о средней стоимости поездки в рублях, долларах и евро. Визуальная реклама появится на баннерах в терминалах и на парковках.

В ООП уверены, что такой подход поможет навести порядок в сфере перевозок и сократит случаи мошенничества. К тому же, подобная идея уже давно реализована в Минске и жалоб на таксистов-нелегалов стало меньше, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU