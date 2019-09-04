Немецкая телекомпания Deutsche Welle отказалась участвовать в комиссии по вмешательству в дела России

СЕГОДНЯ 08:42 2019-09-04T08:46:40+03:00

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Руководство немецкой телерадиокомпании, которая призывала в соцсетях москвичей к участию в акциях протеста, отказалось от участия в комиссии Госдумы. Напомним, обращение российские депутаты направили зарубежным СМИ, а также послу США в связи с публикацией откровенных призывов к несанкционированным митингам в российской столице. Однако, от участия в комиссии по вмешательству во внутренние дела России немецкое издание отказалось:

- Учитывая, что наша телерадиокомпания является субъектом публичного права Федеративной республики Германия и в этой связи подотчётна немецким надзорным органам, я не вижу правовой возможности участвовать в заседании вашей комиссии представителю Deutsche Welle», — сказано в тексте ответа на запрос.

Обращение было направлено в адрес Сергея Пискарева, председателя комиссии Государственной думы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Также как Deutsche Welle, сообщения о несанкционированных митингах в Москве публиковал в соцсетях посол США в РФ Джон Хантсман, он даже разместил в твиттер карту движения протестующих.

ИСТОЧНИК KP.RU