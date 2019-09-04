Зеленский наложил вето на законопроект о химической кастрации педофилов

СЕГОДНЯ 12:53 2019-09-04T12:53:03+03:00

Документ направлен обратно в Раду вместе с предложениями президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра с данными граждан, ранее судимых за совращение малолетних.

Закон был принято в июле 2019 года большинством голосов парламентариев. Теперь же он направлен обратно в Верховную Раду вместе с предложениями главы государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU