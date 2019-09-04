2019-09-04T14:51:18+03:00
Общество

Поклонник игры «Кто хочет стать миллионером?» 16 лет тренировался и выиграл миллион евро

У себя в подвале молодой юрист построил копию студии телепередачи
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ян готовился к передаче 16 лет Фото: TVNowЯн готовился к передаче 16 лет Фото: TVNow
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Немецкий адвокат Ян Строх начал смотреть популярную телепередачу еще подростком. Родители были не против, а парень «подсел» на «Кто хочет стать миллионером» настолько, что не пропускал ни одного выпуска из 1407. Он много раз подавал заявку, чтобы стать участником, но все время получал отказ.

Когда Ян устроился на работу юристом, появились деньги и он переоборудовал подвал дома под студию телепередачи, где был такой же свет и даже звуковые эффекты. Он проигрывал здесь уже вышедшие в эфир телепередачи. Поклонник изучал вопросы и ответы, пытаясь выучить как можно больше наизусть, и даже приглашал друзей на викторины. И вот мужчину пригласили на передачу. Где он выиграл миллион евро.

- Я потратил почти 16 лет, воспроизводя шоу на своей собственной викторине. Это дало мне преимущество, - цитирует слова победителя издание The Guardian.

Он признался, что сильно волновался. Расслабиться удалось только после вопроса на 500 евро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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