2019-09-05T16:45:24+03:00
Происшествия

В Подмосковье обрушилось здание бывшего детского лагеря: появилось видео

В момент обрушения здания бывшего детского лагеря в Подмосковье на пятом этаже находились рабочие. Публикуем видео [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Появилось видео обрушившегося здания бывшего детского лагеря в подмосковном поселке Новая Шурма. Фото: очевидецПоявилось видео обрушившегося здания бывшего детского лагеря в подмосковном поселке Новая Шурма. Фото: очевидец
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Появилось видео обрушившегося здания бывшего детского лагеря в подмосковном поселке Новая Шурма.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 5 сентября, МЧС сообщило об обрушение заброшенной пятиэтажки при разборке рабочими здания. По предварительным данным ведомства, есть пострадавшие.

Источник «КП» сообщил, что все трое рабочих на момент инцидента находились на пятом этаже здания. На данный момент найти их не удалось. Спасательные службы осмотрели подвал, он чист. Четвертый рабочий Роман Мартынов во время обрушения находился на строительном кране.

Существует вероятность, что конструкция здания может не выдержать и произойдет полное разрушение.

Спасительные службы продолжают работы по разбору завалов и поиску рабочих. К ликвидации последствий обрушения пятиэтажного здания привлечены 50 человек и 17 единиц техники

В Подмосковье обрушилось заброшенное здание: под завалами остались люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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