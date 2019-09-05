2019-09-05T18:38:45+03:00
Общество

Светлокожую актрису Дакоту Фэннинг затравили в соцсетях за образ мусульманки

Актриса примерила образ ради новой роли
Юлия САЛЬНИКОВА
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Кадр из фильма возмутил зрителейКадр из фильма возмутил зрителейФото: кадр из фильма
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В твиттер разразился настоящий скандал из-за выбора актрисы, которая должна сыграть мусульманку в кино. На главную роль в картине «Sweetness in the belly», что дословно переводится «сладость в животе», режиссер выбрал американку Дакоту Фэннинг. Кадр из фильма разместили в соцсетях. Увидев, кто исполняет роль мусульманки, пользователи твиттер пришли в недоумение – главная претензия в том, что Дакота –светлокожая блондинка и никак не похожа на восточную женщину.

- Очень много талантливых актрис мусульманок. А играть эфиопа будет Дакота Фэннинг? – писали в комментариях к посту про фильм пользователи твиттер.

- Я не знаю о вас ничего, ребята, но когда я думаю об эфиопской мусульманке, я определенно представляю богатую белую американку Дакоту Фаннинг.

Некоторые обвиняли создателей картины в том, что они вообще не имеют права снимать такой фильм.

Актриса вынуждена была оправдываться перед зрителями:

- Я играю женщину из Великобритании, которую бросили родители в Африке, когда ей было семь лет, - написала Фэннинг в твиттер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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