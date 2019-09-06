Более 470 тысяч пользователей Android скачали приложение с трояном
Более 470 тысяч пользователей мобильных телефонов на платформе Android попались в руки к мошенникам, скачав опасное приложение.
Покупки были совершены в магазине Google Play, всего более 20 опасных приложений. В них эксперты по кибербезопасности нашли троян Joker.
При установке на телефон вирус дозагружает вредоносное ПО на гаджет и передает личные данные пользователя злоумышленникам.
В руках преступников оказываются списки контактов, текстовые сообщения и многое другое.
Вирус может имитировать работу пользователя с рекламными сайтами, а еще подписывать человека на премиум-сервисы, используя при этом полученные в SMS коды.
Пока специалисты предполагают, что вирус угрожает пользователям из США, Великобритании, Франции, Германии, Индии и Австралии. Но не исключено, что он получит распространение и на другие государства. Все зараженные трояном приложения из официального магазина Google уже удалили, сообщает телеканал «360».
ИСТОЧНИК KP.RU