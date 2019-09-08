Прямая трансляция финала US Open 2019 Медведев - Надаль состоится в эфире Первого канала
В воскресенье, 8 сентября, в Нью-Йорке состоится финал Открытого чемпионата США по теннису. Это - последний в сезоне турнир Большого шлема. И впервые с 2000 года в решающей игре турнира среди мужчин примет участие спортсмен из России. 23-летний Даниил Медведев поспорит за титул с опытным испанцем Рафаэлем Надалем.
В финальный матч Медведев пробился благодаря победе над Григором Димитровым из Болгарии - 7:6 (7:5), 6:4, 6:3. Ранее Даниил еще никогда не играл в финальных матчах турниров Большого шлема. В 2000 году в решающей встрече сыграл Марат Сафин, который одержал победу. Теперь же - время Даниила Медведева.
Прямая трансляция финального матча Открытого чемпиона США по теннису начнется в 23 часа по московскому времени в эфире Первого канала.
ИСТОЧНИК KP.RU