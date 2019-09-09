Не менее 29 человек погибли в результате атак боевиков в Буркина-Фасо

СЕГОДНЯ 08:50 2019-09-09T09:14:37+03:00

Почти 30 человек погибли в результате атак боевиков в Буркина-Фасо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Боевики атаковали мирных жителей провинции Санматенга на севере западноафриканской Буркина-Фасо. В результате двух нападений погибли не менее 29 человек.

Сначала радикалы подорвали грузовик. Жертвами взрыва самодельной бомбы в воскресенье, 8 сентября, стали 15 человек, еще шесть пострадали. Следующая атака произошла в 50 километрах от первой - боевики убили водителей трехколесных велосипедов, которые перевозили продукты. Согласно данным министерства связи, погибли 14 человек.

Все пострадавшие доставлены в больницы. Об их состоянии не сообщается. Правительство Буркина-Фасо, тем временем, пообещало принять шаги по обеспечению безопасности продовольственных конвоев. Также планируется развернуть дополнительные военные подразделения на севере республики, передает Burkina24.

Сайт kp.ru писал, что министры обороны России и Буркина-Фасо Сергей Шойгу и Жан-Клод Буда в прошлом году подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве, предусматривающее обмен опытом по борьбе с терроризмом.

ИСТОЧНИК KP.RU