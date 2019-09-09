2019-09-09T11:36:24+03:00
Политика

В Сирии наладили производство микроавтобусов

В стране выпустили первую послевоенную партию машин
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Сирии наладили производство автотехникиВ Сирии наладили производство автотехникиФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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В промышленном районе Сирии под Дамаском на единственном в стране автозаводе наладили послевоенное производство микроавтобусов. Здесь с конвейера сошла первая послевоенная партия машин. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Мухаммед Зияд Нами.

Директор завода сообщил, что в настоящее время с конвейера ежесуточно сходит по 40 микроавтобусов. На производстве машин в общей сложности задействованы 150 человек.

«У нас есть опыт по сборке машин иранского производства, после мы успешно собирали многие машин фирмы Peugeot, а сейчас приступили к работе с микроавтобусами китайской фирмы», — приводит слова Мухаммеда Зияда Нами РИА ФАН.

По словам директора предприятия, специалисты внимательно следят за экономической ситуацией в стране и готовы подстраиваться под интересы рынка. В частности, на заводе уже готовы выпускать легковые автомобили, спрос на которые начинает расти, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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