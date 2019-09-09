2019-09-09T15:13:30+03:00
Политика

Памфилова: 25 из 45 прошедших в Мосгордуму кандидатов были поддержаны «Единой Россией»

Председатель ЦИК прокомментировала итоги выборов в столице
Ксения БОГДАНОВА
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Больше половины — 25 из 45 прошедших в Московскую городскую думу седьмого созыва кандидатов в депутаты были поддержаны «Единой Россией». Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, комментируя итоги выборов в столице.

- Мы полагаем, что 25 мест получили самовыдвиженцы - те, кого поддерживала «Единая Россия». КПРФ получили 13 мест. «Яблоко» - четыре места. «Справедливая Россия» - три места. Было очень много критики, но результат выборов в Мосгордуму налицо и он вполне достойный, - отметила Элла Памфилова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя предварительные итоги голосования, подчеркнул, что Московская городская дума благодаря прошедшим выборам стала политически более разноплановой.

Выборы в Мосгордуму прошли в столице 8 сентября в единый день голосования. Окончательный список кандидатов в депутаты включал в себя 225 человек. Москвичей в этот день ждали более 3600 участков, кроме того, в столице впервые проводился эксперимент с электронным голосованием: отдать свои голоса онлайн могли жители трех избирательных округов. Средняя явка избирателей составила 21,77%, сообщает Московская городская избирательная комиссия.

За работой избирательных участков следили свыше 4500 наблюдателей от Общественной палаты города. За выборами в Мосгордуму наблюдали и иностранные эксперты: за ходом голосования следили международные наблюдатели из 50 стран мира. Подавляющее большинство экспертов отмечают, что выборы в столице прошли технологично, в штатном ре

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