Шойгу позвал французов на парад

СЕГОДНЯ 18:38 2019-09-09T18:38:25+03:00

Шойгу пригласил французских военных поучаствовать в параде по случаю 75-летия Победы на Красной площади Фото: REUTERS

Министр обороны России встретился со своей коллегой из Парижа

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Сергея Шойгу редко увидишь в гражданском, но на встречу француженкой надел строгий костюм, представ галантным кавалером. Госпожа Флоранс Парли командует Вооруженными силами Франции, но тоже была не «при параде», выбрав элегантный костюм. Со стороны и не скажешь, что встретились министры обороны ядерных держав.

- Это моя первая поездка в Москву, - призналась Флоранс, доставая припасенный для Шойгу подарок в рамке. - Это фото полка «Нормандия-Неман», опубликованное во французской газет «Лё Пуан» в июне 1944 года.

Российский министр не остался в долгу и презентовал даме свежий номер «Красной звезды» с карточкой того же полка от 1 января 1943 года.

- Добро пожаловать в Москву, - улыбнулся он и перешел к делу. - Мы настроены идти в сотрудничестве по вопросам безопасности настолько далеко, насколько готовы идти французские коллеги.

И госпожа Парли эту позиции всецело поддержала.

А под занавес встречи Шойгу пригласил французских военных поучаствовать в параде по случаю 75-летия Победы на Красной площади. Парли без кокетства обещала подумать.

ИСТОЧНИК KP.RU