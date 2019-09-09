2019-09-09T18:38:25+03:00
Политика

Шойгу позвал французов на парад

Министр обороны России встретился со своей коллегой из Парижа
Владимир ДЕМЧЕНКО
Поделиться:
Шойгу пригласил французских военных поучаствовать в параде по случаю 75-летия Победы на Красной площадиШойгу пригласил французских военных поучаствовать в параде по случаю 75-летия Победы на Красной площадиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сергея Шойгу редко увидишь в гражданском, но на встречу француженкой надел строгий костюм, представ галантным кавалером. Госпожа Флоранс Парли командует Вооруженными силами Франции, но тоже была не «при параде», выбрав элегантный костюм. Со стороны и не скажешь, что встретились министры обороны ядерных держав.

- Это моя первая поездка в Москву, - призналась Флоранс, доставая припасенный для Шойгу подарок в рамке. - Это фото полка «Нормандия-Неман», опубликованное во французской газет «Лё Пуан» в июне 1944 года.

Российский министр не остался в долгу и презентовал даме свежий номер «Красной звезды» с карточкой того же полка от 1 января 1943 года.

- Добро пожаловать в Москву, - улыбнулся он и перешел к делу. - Мы настроены идти в сотрудничестве по вопросам безопасности настолько далеко, насколько готовы идти французские коллеги.

И госпожа Парли эту позиции всецело поддержала.

А под занавес встречи Шойгу пригласил французских военных поучаствовать в параде по случаю 75-летия Победы на Красной площади. Парли без кокетства обещала подумать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24