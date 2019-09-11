2019-09-11T02:39:51+03:00
Экономика

По итогам проверок Счетной палатой исполнения бюджета за 2018 год возбуждено уголовное дело

Саша ПЯТНИЦКАЯ
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После проверок Счетной палатой исполнения бюджета за 2018 год следователи возбудили одно уголовное делоПосле проверок Счетной палатой исполнения бюджета за 2018 год следователи возбудили одно уголовное делоФото: Иван ВИСЛОВ
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Счетная палата представила правительству отчет по итогам проведенных ею проверок, как исполнялся бюджет России за 2018 год. А в ночь на среду, 11 сентября, было опубликовано заключение по докладу контролирующего ведомства, в котором сообщается, что по итогам проверок аудиторов следователи возбудили одно уголовное дело.

В документе отмечается, что по представлениям Счетной палаты к административной ответственности привлечены 14 должностных лиц. Кроме того, десять обращений было направлено в Генеральную прокуратуру России, еще по два обращения – в Следственный комитет и в ФСБ. Пяти должностным лицам органы прокуратуры указали на необходимость срочно исправить выявленные нарушения.

Для решения вопроса о возбуждении уголовных дел в СКР было направлено пять материалов, но пока расследуется только одно, остальные следователи еще изучает, проводятся доследственные проверки. Процессуальное решение будет принято позже.

Между тем, по итогам исполнения бюджета – 2018 Счетная палата выявила на 22,1% меньше нарушений, чем в предыдущем году.

«Как и в предыдущие годы, актуальными остаются вопросы соблюдения законодательства РФ при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, обеспечения регистрации права собственности РФ на объекты недвижимости», - цитирует документ РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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