Правительство планирует ужесточить наказание за ПДД с детьми в салоне

СЕГОДНЯ 13:54 2019-09-11T13:54:53+03:00

Присутствие детей в машине во время нарушения правил дорожного движения будет рассматриваться как отягчающие обстоятельство

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Присутствие детей в салоне автомобиле во время нарушения ПДД необходимо считать отягчающим обстоятельством. С соответствующим заявлением выступил вице-премьер Максим Акимов. Об этом говорится в тексте поручений по итогам правкомиссии по безопасности дорожного движения, которое было опубликовано на сайте правительства.

Разработка поправок в КоАП, ужесточающих наказания за нарушение правил дорожного движение поручена Минюсту и Министерству внутренних дел и еще ряду ведомств со сроком исполнения до 31 марта следующего года.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел России заявил, что повышение безопасности на дорогах остается актуальной задачей. Российский лидер предложил повысить требования к сдаче ПДД и расширять возможности систем автоматической фото- и видеофиксации правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU