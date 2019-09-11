2019-09-11T20:34:43+03:00
Общество

Facebook ужесточит контроль за постами о членовредительстве и суициде

Новые правила социальной сети коснутся и Instagram
Сергей КОЛЕСНИКОВ
Поделиться:
Авторам постов, призывающих к членовредительству и самоубийству эксперты будут предлагать адреса и телефоны служб, которые могут помочь решить психические проблемыАвторам постов, призывающих к членовредительству и самоубийству эксперты будут предлагать адреса и телефоны служб, которые могут помочь решить психические проблемыФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Во Всемирный день предотвращения самоубийств Facebook ужесточил борьбу с провокациями суицида. Для этого компания вводит новый алгоритм и даже нанимает контролирующих контент экспертов.

Отныне социальная сеть ужесточает контроль за сообщениями и публикациями любых изображений, которые показывают последствия нанесения себе увечий, даже в контексте их заживления, чтобы не продвигать нанесение увечий и не подталкивать людей к подобным действиям. Те же правила касаются и сервиса Instagram, который принадлежит компании, теперь такие изображения станет труднее искать и там.

Для более эффективного контроля администрация соц. сети нанимает новых специалистов в отдел политики безопасности – они будут оценивать влияние приложений и правил социальной сети на психическое здоровье пользователей. Авторам постов, призывающих к членовредительству и самоубийству эксперты будут предлагать адреса и телефоны служб, которые могут помочь решить психические проблемы.

Как отмечает сама компания, с апреля по июнь 2019 года Facebook удалил более 1,5 млн «опасных» публикаций, при этом меры в отношении большинства из них были приняты еще до появления жалоб со стороны пользователей.

Также обеспечить более широкий мониторинг за запрещенными публикациями и сообщениями работники компании планируют с помощью нового инструмента CrowdTangle, он позволит отслеживать поведение пользователей в соцсети. Ученые проанализируют, как информация, распространяемая через социальную сеть, может способствовать борьбе с суицидом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Bloomberg: Трамп уволил Болтона из-за санкций против Ирана
Кирилл Вышинский: Украина всегда будет говорить по-русски
США продаст Польше 32 истребителя пятого поколения F-35
Кирилл Вышинский: Стыдно, когда страна играет в пиратов
Украина будет требовать у России компенсацию за транзит газа
Трамп проводит совещание в связи с гибелью пяти человек от курения вейпов
Сбежавший из России «агент ЦРУ» Смоленков был женат на своем преподавателе по английскому
Суд оправдал врача за проведение эвтаназии пациентке с деменцией
Следственный комитет сообщил об увеличении числа случаев пропажи детей
На церемонии в память о жертвах теракта 11 сентября Трамп пообещал продолжить борьбу с талибами
В Германии призвали «Газпром» двое снизить вдвое транспортировку газа по OPAL
Во Флориде мужчин ранил шесть человек ножом
Кирилл Вышинский: Зеленский хочет закончить войну Порошенко
«Не европейский проект»: будущий зампред Еврокомиссии выступила против «Северного потока - 2»
Нидерланды перевели Владимира Цемаха из статуса свидетеля в подозреваемого по делу MH17
Оппозиционер Квициния требует отменить итоги президентских выборов в Абхазии
На курорте в Болгарии утонул россиянин из-за «мертвого волнения» моря