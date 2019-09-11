Facebook ужесточит контроль за постами о членовредительстве и суициде
Во Всемирный день предотвращения самоубийств Facebook ужесточил борьбу с провокациями суицида. Для этого компания вводит новый алгоритм и даже нанимает контролирующих контент экспертов.
Отныне социальная сеть ужесточает контроль за сообщениями и публикациями любых изображений, которые показывают последствия нанесения себе увечий, даже в контексте их заживления, чтобы не продвигать нанесение увечий и не подталкивать людей к подобным действиям. Те же правила касаются и сервиса Instagram, который принадлежит компании, теперь такие изображения станет труднее искать и там.
Для более эффективного контроля администрация соц. сети нанимает новых специалистов в отдел политики безопасности – они будут оценивать влияние приложений и правил социальной сети на психическое здоровье пользователей. Авторам постов, призывающих к членовредительству и самоубийству эксперты будут предлагать адреса и телефоны служб, которые могут помочь решить психические проблемы.
Как отмечает сама компания, с апреля по июнь 2019 года Facebook удалил более 1,5 млн «опасных» публикаций, при этом меры в отношении большинства из них были приняты еще до появления жалоб со стороны пользователей.
Также обеспечить более широкий мониторинг за запрещенными публикациями и сообщениями работники компании планируют с помощью нового инструмента CrowdTangle, он позволит отслеживать поведение пользователей в соцсети. Ученые проанализируют, как информация, распространяемая через социальную сеть, может способствовать борьбе с суицидом.
ИСТОЧНИК KP.RU