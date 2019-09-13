2019-09-12T15:07:13+03:00
Звезды

Глава Якутии поддержал идею пригласить в регион лучших уличных художников

С такой инициативой выступили участники проекта «Art Public School»
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Айсен Николаев на встрече с участниками проекта «Art Public School» нашел перспективной идею пригласить в регион лучших уличных художников со всей страны. Глава Якутии заявил, что это будет способствовать развитию творческого потенциала молодежи.

«Стрит-арт сегодня – это уникальное направление искусства, которое при правильной поддержке позволяет решить вопросы творческой реализации молодых талантливых людей и создать уникальный городской стиль. Уверен, что с таким потенциалом у нас всё получится, и Якутия будет считаться креативным лидером не только на Дальнем Востоке, но и в России», – отметил Айсен Николаев.

Плюс, популяризации Якутии будут способствовать и новые онлайн-ресурсы, например сайт true-yakutiya.ru.

На встрече приглашенные молодые художники рассказали Айсену Николаеву о творческих инициативах, например, создание арт-резиденции в пригороде Якутска и запуске проекта для одаренных детей. Обратились они с просьбой посодействовать в приглашении в город известного граффити-художника. Из-за территориальной отдаленности Якутии, не у всех молодых художников есть возможность посетить крупные фестивали культуры и современного искусства в центральной России, и уж тем более, поехать за рубеж. Но ведь крупных мастеров стрит-арта можно пригласить в Якутию. И это будет огромный опыт в приобретении мастерства для сотен талантливых молодых людей.

Глава республики согласился с доводами ребят и заверил, что сделаем многое для развитию проекта. «Давайте вместе определим кандидатуру художников, который может научить вас чему-то новому, и площадки в городе, где можно создать новые арт-объекты», – предложил Айсен Николаев.

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