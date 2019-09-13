2019-09-13T00:45:57+03:00
Происшествия

В Москве после рэп-концерта на улице нашли тело подростка

Родители школьника думали, что сын ночевал дома
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Москве сотрудник коммунальных служб обнаружил тело 17-летнего школьника, когда убирал улицы около 9:40 утра. Накануне подросток с приятелем ходил на концерт рэп-исполнителя ConVolk.

На место происшествия приехали полицейские, которые выяснили, что юноша ходил в школу, расположенную неподалеку. Родители парня сообщили, что их сын после концерта пришел домой около 23:30. Он поговорил с отцом, а затем ушел в свою комнату. При этом они не уверены, ночевал ли парень дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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