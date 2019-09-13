Путин поручил правительству заложить в бюджет средства на восстановление жилья в Приангарье
Президент РФ назначил ответственным за выполнение поручения премьера-министра России Дмитрия Медведева
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Российский лидер Владимир Путин поручил правительству заложить в бюджет на 2020-2022 годы денежные средства на восстановление жилья и инфраструктуры после паводка в Приангарье.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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ИСТОЧНИК KP.RU