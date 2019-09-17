В РФ каждый пятый автомобилист выезжает на выделенную полосу вопреки ПДД

СЕГОДНЯ 12:02 2019-09-17T12:02:09+03:00

При этом самым массовым нарушением на российских дорогах стало превышение скорости

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В России самым массовым нарушением на дорогах стало превышение скорости: более 90% автомобилистов регулярно нарушают скоростной режим во время поездки на машине.

При этом каждый пятый российский водитель (20%) выезжает на "выделенку" вопреки ПДД. Такие данные опроса опубликовал портал Авто Mail.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU