В РФ каждый пятый автомобилист выезжает на выделенную полосу вопреки ПДД
При этом самым массовым нарушением на российских дорогах стало превышение скорости
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В России самым массовым нарушением на дорогах стало превышение скорости: более 90% автомобилистов регулярно нарушают скоростной режим во время поездки на машине.
При этом каждый пятый российский водитель (20%) выезжает на "выделенку" вопреки ПДД. Такие данные опроса опубликовал портал Авто Mail.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU